Novo Cartório Eleitoral de Votuporanga é inaugurado 

A sede da 147ª Zona Eleitoral está reinstalada em frente à Praça da Matriz, ao lado do Novo Cine Votuporanga.

Jorge Honorio

A 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga/SP está oficialmente reinstalada em frente à Praça da Matriz, na Praça Fernando Costa, nº 3355, ao lado do Novo Cine Votuporanga. Conforme antecipado pelo Diário, em novembro do ano passado, a mudança de prédio foi concretizada durante a solenidade realizada na tarde desta quinta-feira (30.jan).

O ato, na presença da juíza eleitoral da 147ª Zona Eleitoral da Comarca de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, reuniu lideranças políticas, como o prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL), vereador Sargento Marcos Moreno (PL), que representou a Câmara Municipal, o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), prefeitos da região, representados por Claudinei do Skinão (PRD) de Valentim Gentil/SP, Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), dentre outros.

A solenidade também foi prestigiada pelo presidente da 66ª subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Dr. Adelino Ferrari Filho, além do secretário municipal de Relações Institucionais e Gabinete Civil, Edison Marco Caporalin. A primeira-dama, Rose Seba, e o empresário Valmir Dornelas também marcaram presença.

Conforme apurado pelo Diário, junto ao diretor do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, a mudança de prédio ocorreu por múltiplos fatores, dentre eles a impossibilidade de o prédio antigo, na esquina das ruas São Paulo e Piauí, atender adequadamente às necessidades da zona eleitoral, especialmente no que diz respeito à acessibilidade e às condições estruturais.

Oliveira explicou que, embora houvesse rampa de acesso no antigo local, não existia, por exemplo, adaptação adequada nos banheiros, o que dificultava o atendimento ple no aos eleitores. Além disso, o estado do imóvel também foi um fator determinante para a transferência.

De acordo com Robson Oliveira, o novo espaço conta com estrutura moderna, oferecendo melhores condições de atendimento aos eleitores e acessibilidade plena, conforme estabelece a legislação vigente, salientando ainda que o espaço proporciona melhorias também para a organização interna da Justiça Eleitoral, como por exemplo, uma melhor acomodação e segurança para as urnas eletrônicas.

O termo de autorização das novas instalações foi assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) e prevê o contrato no valor de R$ 88.322,40: “O valor anual será partilhado entre os municípios que compõem a Comarca: Votuporanga, Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi, mediante acordo firmado”, detalhou à Administração Municipal.

E o prédio antigo?

Ainda segundo o apurado, o antigo prédio pertence ao Estado de São Paulo, com vasta lista de serviços públicos acolhidos ao longo da história de Votuporanga, como por exemplo, Fórum, Câmara Municipal, dentre outros. Apesar de não ser mais sede do Cartório Eleitoral, no prédio ainda funciona o SAF – Setor de Anexo Fiscal, órgão pertencente ao Poder Judiciário.