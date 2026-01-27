Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi preso no início da noite desta segunda-feira (26), no bairro Cecap I.
Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso no início da noite desta segunda-feira (26.jan), no bairro Cecap I, em Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando por volta das 18h39, na Travessa Castro Alves, localizaram um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, contudo, os PMs confirmaram a situação judicial do abordado.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.