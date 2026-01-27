Instabilidade e calor marcam últimos dias de janeiro em Votuporanga 

São esperadas pancadas de chuvas típicas de verão, especialmente na sexta-feira (30), quando são esperados 33,5 mm.

A reta final de janeiro será marcada por instabilidade e temperaturas elevadas em Votuporanga/SP e região. Entre os dias 28 e 31, a previsão indica predomínio de nuvens e pancadas de chuva típicas de verão, impulsionadas pela combinação de calor intenso e alta disponibilidade de umidade na atmosfera.

Nesta quarta-feira (28), o tempo segue instável, com previsão de tempestades ao longo do dia. As temperaturas variam entre 21°C e 30°C, e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 65%. As chuvas podem ocorrer de forma pontualmente intensa em até 7,4 mm, acompanhadas de rajadas de vento.

Já na quinta-feira (29), o calor continua com mínima de 21ºC e máxima de 30°C. A instabilidade aumenta no período noturno, quando a probabilidade de chuva chega a 75%, com risco de pancadas mais fortes em até 6,7 mm.

Na sexta-feira (30), os termômetros devem oscilar entre 22ºC e 25ºC. A instabilidade deve ser acrescida por chuva forte em até 33,5 mm nos períodos da manhã, à tarde e à noite.

No sábado (31), o tempo segue instável, com termômetros oscilando entre 21ºC e 28ºC. É esperado sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite em até 3.6 mm.

De acordo com os meteorologistas, os temporais de verão devem predominar em grande parte do Brasil na última semana de janeiro. No Sudeste, incluindo o estado de São Paulo, as instabilidades ganham força devido à atuação de sistemas atmosféricos associados ao calor e à umidade, favorecendo a ocorrência de chuvas moderadas a fortes e risco de temporais, especialmente no interior paulista.

A tendência é de manhãs mais abafadas, com aberturas de sol, seguidas por aumento das nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e à noite. O calor segue elevado, cenário típico desta época do ano.