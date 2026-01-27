Jovem de Santa Albertina brilha em uma das maiores provas de Team Roping

Com apenas 13 anos, Neto Gouveia conquista tempo de destaque na TOP ONE e garante vaga direta na grande final entre milhares de competidores.

O talento não tem idade e o jovem Neto Gouveia é prova disso. Aos 13 anos, o atleta da cidade de Santa Albertina/SP vem se destacando de forma impressionante no cenário do Team Roping, uma das modalidades mais técnicas e disputadas do rodeio brasileiro. Recentemente, ele participou da TOP ONE, considerada uma das maiores e mais tradicionais provas da região de São José do Rio Preto/SP, e chamou a atenção pelo alto nível de desempenho diante de um dos maiores públicos de competidores do país.

A competição reuniu cerca de 2.700 inscritos e foi marcada por 26 horas ininterruptas de provas, exigindo dos atletas preparo físico, precisão técnica e, sobretudo, concentração extrema. Em meio a esse cenário de alto rendimento, Neto Gouveia alcançou um feito expressivo ao conquistar o menor tempo na somatória 2 e 3 entre os competidores, resultado que lhe garantiu vaga direta na grande final da prova, um dos momentos mais aguardados do evento.

O desempenho não foi obra do acaso. Neto iniciou sua trajetória no esporte ainda muito jovem, participando de provas menores aos 11 anos de idade. Desde então, vem evoluindo de forma constante, acumulando experiência, aprimorando técnica e demonstrando maturidade acima da média para sua faixa etária. Aos 13 anos, atingiu um marco importante ao se tornar atleta efetivo no Team Roping, modalidade que exige sintonia com o parceiro, leitura rápida do gado e execução precisa das laçadas.

Atualmente, o jovem compete com handicap 1,5, índice que reflete seu nível técnico e seu rápido desenvolvimento dentro das arenas. Para treinadores, competidores experientes e amantes do esporte, Neto já é visto como uma das grandes promessas da nova geração do Team Roping nacional.

O resultado alcançado na TOP ONE reforça não apenas o talento natural do jovem atleta, mas também sua disciplina, dedicação aos treinos e paixão pelo esporte. Representando Santa Albertina com orgulho, Neto Gouveia mostra que o futuro do Team Roping passa por atletas cada vez mais jovens, preparados e determinados.

Em um esporte tradicionalmente marcado pela experiência, a ascensão de Neto simboliza a renovação do cenário competitivo, provando que, com trabalho e foco, é possível alcançar grandes resultados desde cedo. A trajetória do jovem atleta ainda está no começo, mas os primeiros capítulos já indicam uma história de sucesso que promete ganhar cada vez mais destaque nas principais arenas do Brasil.