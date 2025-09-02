Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado durante patrulhamento pela Avenida José Marão Filho.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na manhã do último sábado (30.ago), na Avenida José Marão Filho, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando receberam uma denúncia sobre a localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto.

Em seguida, o indivíduo foi localizado e durante checagem de dados junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), os PMs constataram a pendência judicial.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição na Justiça.