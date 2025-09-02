Bolsonaro não deve ir à abertura do julgamento da trama golpista, afirmam interlocutores do ex-presidente

Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começa nesta terça-feira, na Primeira Turma do STF. Havia uma expectativa de que ele pudesse comparecer, mas foi descartada, por ora.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deverá comparecer à abertura do julgamento da trama golpista, no qual figura como um dos oito réus. A informação é de interlocutores do ex-presidente.

O primeiro dia de julgamento será nesta terça-feira (2.set), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele foi o líder da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre o fim de 2022 e o início de 2023.