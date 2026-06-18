Polícia Militar captura foragida da Justiça em Votuporanga 

Mulher de 47 anos foi presa durante patrulhamento da equipe de Força Tática, após ser localizada no bairro Estação.

Uma mulher de 47 anos que constava como procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar no início da noite desta terça-feira (16.jun), no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 18h29, policiais militares da equipe de Força Tática, realizavam patrulhamento pela zona sul do município, com foco no combate ao tráfico de drogas e outros crimes, quando pela Rua Presidente Costa e Silva avistaram a suspeita em frente a sua residência e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a mulher, contudo, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto e deram voz de prisão à abordada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.