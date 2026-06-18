Hoffenheim recusa segunda proposta do São Paulo por Arthur Chaves 

Clube alemão rejeita nova investida do Tricolor pelo zagueiro de 25 anos e mantém exigência de compensação financeira.

O Hoffenheim recusou a segunda investida do São Paulo para contratar Arthur Chaves. A última oferta, apresentada na quarta-feira, previa o empréstimo do zagueiro por seis meses, mas foi rejeitada pelos alemães.

Anteriormente, o Hoffenheim recusou uma proposta de empréstimo por um ano. Em ambas as oportunidades, o clube alemão sinalizou que deseja receber uma compensação financeira para negociar o defensor de 25 anos.

Arthur Chaves é o principal alvo do São Paulo para reforçar a defesa. A diretoria pretende manter a estratégia adotada nesta temporada e evita fazer investimentos para adquirir jogadores, priorizando empréstimos ou atletas livres.

O zagueiro tem contrato com o Hoffenheim até 2029. Na última temporada, atuou por empréstimo no Augsburg, em vínculo válido até 30 de junho. O clube alemão não deve exercer a opção de compra prevista em contrato, e o futuro do jogador segue indefinido.

As conversas são conduzidas pelo executivo de futebol Rui Costa e pelo representante do atleta, Maurício Nassif. Após a segunda negativa, o São Paulo avalia se fará uma nova investida pelo defensor.

O Hoffenheim só aceita negociar Arthur Chaves em definitivo ou por meio de um empréstimo com opção ou obrigação de compra. O São Paulo, porém, ainda resiste a envolver valores na operação.

Arthur Chaves foi contratado pelo Hoffenheim em 2024 por 1,2 milhão de euros. Desde então, soma 39 partidas e dois gols pelo clube alemão.

*Com informações do ge