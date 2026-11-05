Polícia investiga morte de homem encontrado desacordado com ferimentos em Auriflama 

Antônio de Oliveira, de 57 anos, foi localizado desacordado e com múltiplas lesões. Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte.

A Polícia Civil investiga a morte de Antônio de Oliveira, de 57 anos, ocorrida nesta terça-feira (3.nov), após o homem ser encontrado desacordado e gravemente ferido em Auriflama/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi localizada pelo próprio irmão no último domingo (1º), caída no quintal de sua residência. Antônio apresentava diversos ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo.

Uma ambulância foi acionada e o homem foi levado ao pronto-socorro de Auriflama. Devido à gravidade do quadro, ele precisou ser entubado e transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Apesar dos esforços médicos, Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois.

De acordo com o relatório médico anexado à investigação, as lesões podem ter sido provocadas por uma queda da própria altura ou por um possível espancamento, hipótese que ainda será analisada pelas autoridades.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é que a ficha de atendimento da Santa Casa indicava inicialmente que a vítima havia sido encontrada desacordada em via pública, informação diferente da relatada pelos familiares.

Diante das circunstâncias e da ausência de uma definição sobre a origem dos ferimentos, o caso foi registrado como morte suspeita.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão apontar a causa da morte e ajudar a esclarecer o que aconteceu.

A Polícia Civil instaurou inquérito e segue investigando o caso.