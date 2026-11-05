Secretária de Votuporanga representa especialistas em gestão da saúde formados pelo Albert Einstein

Ivonete Félix do Nascimento foi escolhida para representar os alunos do Hospital Israelita durante seminário estadual que marcou a conclusão de formação voltada à gestão regional da saúde pública.

A secretária municipal da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix do Nascimento, foi escolhida para representar os profissionais que concluíram a especialização em Gestão Regional de Saúde, sob responsabilidade do Hospital Israelita Albert Einstein, durante o Seminário “Regionalização, Governança e Sustentabilidade do SUS”, realizado nos dias 3 e 4 de novembro, em São Paulo. A programação reuniu gestores e especialistas de diferentes regiões do Estado para discutir os avanços da regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) e marcou a certificação dos participantes do programa de formação.

A especialização integra o projeto de regionalização da saúde desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com instituições de ensino e hospitais de referência. O curso teve duração de dez meses, com aulas semanais e carga horária de 360 horas, voltadas à qualificação de profissionais responsáveis pelo planejamento, organização e gestão dos serviços públicos de saúde.

Além do Hospital Israelita Albert Einstein, participaram da iniciativa o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Durante o seminário, realizado no Centro de Convenções Rebouças, foram apresentados trabalhos desenvolvidos pelos participantes ao longo da especialização. A programação também contou com uma cerimônia de reconhecimento dos profissionais, com representantes escolhidos entre os alunos vinculados a cada instituição. Ivonete foi selecionada para representar os participantes da formação conduzida pelo Einstein.

Para a secretária, a especialização contribui diretamente para o trabalho desenvolvido pelos municípios, especialmente na organização dos atendimentos que dependem da integração entre diferentes serviços e cidades: “A saúde pública não funciona de forma isolada. Muitas vezes, o paciente precisa de um atendimento que depende da rede regional, e é fundamental que esses serviços estejam organizados. Foram dez meses de muito aprendizado e troca de experiências com profissionais de outras regiões. Fiquei muito feliz por representar os colegas nessa conclusão, mas o mais importante é poder aplicar esse conhecimento na gestão e melhorar o acesso da nossa população aos serviços de saúde”, destacou Ivonete.

Regionalização da saúde

Iniciado em 2023, durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o projeto de regionalização da saúde paulista busca ampliar o acesso da população aos serviços do SUS, reduzir desigualdades entre as regiões e fortalecer a integração entre os municípios e o Governo do Estado.

Desde então, o processo passou por diferentes etapas, incluindo a revisão e a construção de fluxos de atendimento, a reorganização das redes regionais, a habilitação de novos serviços e a ampliação dos mecanismos de financiamento da assistência. Entre as medidas adotadas pelo Estado estão a criação da Tabela SUS Paulista, que complementa os valores pagos por procedimentos, e a destinação de recursos para fortalecer e ampliar a oferta de serviços.

A formação de gestores faz parte desse conjunto de ações e tem como objetivo preparar os profissionais para o planejamento integrado, a organização dos serviços e a tomada de decisões que considerem as necessidades de cada região.

“Investir em saúde também é investir na preparação de quem está à frente dos serviços. Temos desafios que não dependem apenas do município, por isso essa integração com o Governo do Estado e com as demais cidades é tão importante. Ver Votuporanga representada nessa formação é motivo de satisfação e reforça nosso compromisso de buscar melhorias no atendimento à população”, afirmou o prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL).