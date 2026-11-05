Novembro Azul: cuidado integral

Unidades de saúde de Votuporanga terão programação especial de 23 a 27 de novembro, com orientações sobre prevenção de doenças, vacinação, saúde mental e autocuidado.

Leidiane Caroline

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A prevenção de doenças e o acompanhamento regular da saúde masculina estarão no centro das ações em Votuporanga, especialmente durante o mês de novembro. Entre os dias 23 e 27, a Secretaria Municipal da Saúde promoverá uma programação exclusiva da campanha Novembro Azul nas unidades de saúde, durante o horário habitual de funcionamento, das 7h às 19h.

A iniciativa pretende aproximar os homens dos serviços de saúde e ampliar a conscientização sobre a importância do cuidado contínuo. A proposta vai além da prevenção do câncer de próstata e contempla diferentes aspectos que interferem na qualidade de vida e na longevidade da população masculina.

Entre os assuntos abordados pelas equipes estão as doenças cardiovasculares, os cânceres de pulmão, colorretal e da cavidade oral, além de doenças respiratórias. A programação prevê ainda orientações sobre prevenção de infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), com atenção a fatores de risco como hipertensão, diabetes e colesterol elevado.

Alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e abandono do tabagismo também integram as atividades. Outro eixo da campanha envolve a prevenção de acidentes de trânsito e violências, a redução do consumo prejudicial de bebidas alcoólicas e a adoção de comportamentos seguros.

Acompanhamento e prevenção

A programação contempla orientações sobre sinais de alerta e diagnóstico oportuno de diferentes tipos de câncer, vacinação, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Durante a campanha, os homens serão incentivados a procurar as unidades para consultas, avaliações clínicas individualizadas e atualização da carteira de vacinação. Conforme a necessidade identificada pelos profissionais e os protocolos vigentes, poderão ser solicitados exames como glicemia, perfil lipídico, PSA, hemograma e avaliações da função tireoidiana.

A Secretaria prevê articulações com equipamentos municipais, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), além de entidades e instituições que atuam nos territórios. A estratégia busca ampliar o alcance das atividades e facilitar o acesso da população masculina aos serviços.

Para a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, a campanha representa uma oportunidade de fortalecer o vínculo dos homens com a Atenção Primária. Ela destaca que o acompanhamento não deve ocorrer apenas diante do aparecimento de sintomas, mas fazer parte da rotina.

“O cuidado com a saúde não deve acontecer somente quando surgem sintomas ou problemas. É importante que os homens procurem regularmente as unidades de saúde, conversem com os profissionais e façam o acompanhamento necessário. A campanha Novembro Azul amplia esse diálogo e reforça que prevenção e autocuidado envolvem todas as dimensões da saúde”, afirma.