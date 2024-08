Menino internado na UTI do HB em Rio Preto realiza sonho com camisa autografada do Santos

Há 17 dias hospitalizado, o santista, Vítor Santos, de 15 anos, recebeu além da camisa, mensagens de esperança dos jogadores do Peixe.

Internado há 17 dias na UTI do Hospital de Base, de São José do Rio Preto/SP, o menino Vítor, de 15 anos, carrega como sobrenome “Santos”, também o seu time de coração. Nesta sexta-feira (16.ago), ele teve seu sonho realizado pela equipe do HB de Rio preto ao ganhar uma camisa autografada pelos jogadores do time da Vila Belmiro, acompanhada de um vídeo com mensagens do técnico Fábio Carille, dos atletas Gonzalo Escobar, Gil, Willian Bigode, Diego Pituca, João Paulo e do massagista Valder.

A surpresa foi resultado de uma linda história de carinho e acolhimento protagonizada pela equipe da UTI, que se envolveu profundamente com o histórico de saúde e de luta do paciente, seus acontecimentos familiares e, principalmente, com o sonho que ele expressava diariamente: se tivesse saúde, queria ser jogador do Santos.

Ao assistir aos vídeos e receber a camisa, Vítor tentou conter a emoção, mas não resistiu e foi às lágrimas ao agradecer: “Se Deus quiser, eu serei um vencedor na vida e vou contar na igreja tudo que aconteceu na minha vida. Hoje, vou até dormir com a camisa do Santos.”

A camisa santista, na verdade, é um dos três pedidos que Vítor fez à sua “gênia da lâmpada”, como chama a secretária da UTI Camila Magalhães, com a qual firmou fortes laços de amizade e esperança nestas três semanas. “Todo dia, eu fico um tempinho com ele para animá-lo e surgiu esta brincadeira da gênia quando eu disse que concederia três pedidos a ele”, conta Camila.

Dois já haviam sido atendidos, sempre envolvendo grande emoção e mobilizando a equipe multidisciplinar da UTI, que se afeiçoou ao garoto, morador de Nova Granada.

O primeiro foi promover o encontro de Vítor com toda sua família, no jardim em frente do Hospital de Base. Para isso, o paciente foi transportado numa cadeira ergonômica especial, acompanhado por enfermeiras para assegurar seu bem-estar.

O segundo desejo foi atendido nesta quarta-feira. Ciente que o irmão Bruno completava 24 anos e que Vítor não poderia estar com ele, a equipe da UTI se uniu aos colegas da Nutrição e da Cozinha do hospital para preparar um bolo de gelatina e surpreendê-lo. As enfermeiras gravaram vídeo de Vítor apagando a vela, enviado ao irmão.

A entrega da camisa autografada, um gesto que transcende o simples presente, representa a realização do terceiro desejo de Vítor e simboliza o profundo comprometimento da equipe do Hospital de Base com a humanização e a excelência no cuidado ao paciente. “Através de ações como esta, que mobilizam toda a equipe da UTI, conseguimos levar um pouco de alegria e conforto aos nossos pacientes e a seus familiares em momento tão desafiadores em suas vidas. São ações simples, mas muito importantes para eles”, afirma Ana Paula Valverde, enfermeira supervisora da unidade.

A cada dia, a equipe testemunhava a força e a fragilidade de um menino de 15 anos que, apesar de enfrentar uma batalha diária pela vida, não deixava de expressar sua paixão pelo futebol e o sonho de um dia vestir a camisa do Santos. Desenhos, crochê e vídeos, embora oferecidos como distração, não conseguiam apagar o brilho nos olhos do menino ao falar sobre seu time do coração. Essa paixão, essa esperança, tocou profundamente a equipe, motivando-os a ir além do tratamento médico e proporcionar a Vítor um momento de pura alegria e conexão com seu maior sonho.

Hospital de Base de Rio Preto

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HB de Rio Preto integra o complexo da Funfarme – Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto, referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios da região noroeste do Estado de São Paulo, sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15).