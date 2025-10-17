Polícia Civil prende responsável por rede de tráfico de drogas em Riolândia 

Operação conjunta da DISE de Votuporanga e DEIC-DEINTER 5 de São José do Rio Preto, resultou na prisão de C.A.S.O., de 29 anos. Uma remessa de entorpecentes foi apreendida.

Uma operação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio de uma ação conjunta entre a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga e a DEIC DEINTER 5, de São José do Rio Preto, deflagrada no início da tarde desta quarta-feira (15.out), resultou na apreensão de uma remessa de drogas e na prisão do indivíduo, de 29 anos, responsável por uma rede de distribuição de entorpecentes em Riolândia/SP.

De acordo com o apurado, um fato idêntico ocorreu no mês de julho em Riolândia, quando a DISE prendeu uma mulher que também recebeu drogas pelos Correios sob a gerência de C.A.S.O., porém, somente ela foi presa, pois ainda não haviam subsídios concretos que levassem a ele.

A ação teve início após a DEIC DEINTER 5 repassar informações à DISE de Votuporanga sobre a chegada iminente de uma remessa de drogas destinada a uma moradora de Riolândia. De posse da informação, os policiais civis iniciaram as diligências de campo, deslocando-se até o endereço. A equipe passou a monitorar o local de forma discreta e identificou a entrega da encomenda no endereço situado na Avenida Treze. Inicialmente, o pacote foi recebido por uma adolescente de 15 anos, que informou apenas ter recebido a encomenda para um conhecido do bairro, que no caso trata-se do suspeito.

Pouco depois, um indivíduo em uma motocicleta compareceu ao local e retirou o pacote. Ao perceber a presença dos agentes nas imediações tentou evadir-se, mas foi contido pelos policiais civis.

Prosseguindo nas diligências, os agentes foram até a residência de C.A.S.O., e o abordaram na garagem da casa, onde esperava a chegada do motociclista que foi buscar a encomenda.

Já pelo imóvel foram localizados e apreendidos centenas de plásticos tipo “zip” e dois telefones celulares. A encomenda foi aberta, sendo constatado que continha 101 porções de cocaína, todas já fracionadas e embaladas a vácuo, prontas para a comercialização à dependentes químicos; oito porções de maconha (Prensado de Maconha) e dois frascos com Flor de Maconha (conhecida por Buds de Cannabis).

O motociclista assim como a adolescente, juntamente com sua irmã, maior de idade, foram conduzidos à sede da DISE, onde foram ouvidos e liberados, sendo o celular do motociclista apreendido.

Por sua vez, C.A.S.O., foi autuado em flagrante por tráfico de drogas pelo Delegado Titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo colocado à disposição da Justiça.