Educador social é preso suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil 

As investigações apontaram que o homem trabalhava diretamente com crianças e adolescentes e tinha acesso frequente às vítimas em instituições de ensino de São José do Rio Preto/SP.

Um educador social de 35 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (15.out) suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil em São José do Rio Preto/SP.

As investigações apontaram que o homem trabalhava diretamente com crianças e adolescentes e tinha acesso frequente às vítimas em instituições de ensino da cidade.

Ele foi preso durante a operação “Falso Mestre”, deflagrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto.

Segundo a polícia, o educador social foi identificado após a análise de imagens e o cruzamento de dados de um perfil em um aplicativo de mensagens, o que comprovou que ele compartilhava material criminoso.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do investigado, os policiais encontraram celulares, computadores, HDs e outros dispositivos eletrônicos. A perícia confirmou a presença de imagens e vídeos com cenas de abuso sexual envolvendo menores, inclusive bebês, além de conversas que indicavam a troca de material ilícito com outros usuários.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia anônima feita pelo canal Disque Denúncia. Diante das evidências e da gravidade dos fatos, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida nesta quarta-feira.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar possíveis envolvidos.

*Com informações do g1