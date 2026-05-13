Conseg debate segurança pública, trânsito e ações do Maio Amarelo em Votuporanga 

Reunião ordinária realizada na UNIFEV reuniu autoridades e representantes da comunidade para discutir demandas relacionadas à segurança e mobilidade urbana.

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Votuporanga realizou, na noite da última terça-feira (12.mai), sua reunião ordinária mensal no auditório da UNIFEV Centro. O encontro reuniu representantes da comunidade, autoridades municipais e integrantes das forças de segurança para discutir temas ligados à segurança pública e ao trânsito da cidade.

Entre os assuntos debatidos estiveram a segurança em espaços públicos, ações de conscientização da campanha Maio Amarelo e o trabalho realizado durante o evento de rodeio promovido recentemente em Votuporanga. Também foram apresentadas demandas da população relacionadas à mobilidade urbana e à segurança comunitária.

Participaram da reunião o secretário municipal de Trânsito e Segurança, Marcelo Zeitune, além do vereador Ricardo Bozo, que acompanharam as discussões e contribuíram com esclarecimentos sobre as ações desenvolvidas pelo poder público.

Segundo o Conseg, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a população e os órgãos responsáveis pela segurança, promovendo debates e buscando soluções conjuntas para questões de interesse coletivo.

O próximo encontro do Conseg já está agendado para o dia 9 de junho, às 8h30, novamente no auditório da UNIFEV Centro, com convite aberto à população.