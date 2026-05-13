Idoso tem braço amputado e homem fica ferido após ataque de pitbull 

Idoso de 80 anos foi atacado ao tentar defender outro homem dos animais, na manhã desta terça-feira (12), em Santa Fé do Sul/SP. Ele passou por cirurgia e teve o braço amputado.

Um idoso de 80 anos teve o braço amputado após ataque de pitbull na manhã desta terça-feira (12.mai), em Santa Fé do Sul/SP, ao tentar socorrer outro homem que passeava na rua com seu cachorro e que também sofreu ataque. O caso ocorreu no bairro Jardim Morumbi, por volta de 7h30.

Conforme apurado, um dos homens andava com o animal de estimação pela rua, e, ao passar por uma residência com dois cachorros da raça pitbull, um deles forçou a grade do portão e conseguiu escapar.

Os dois pitbulls avançaram sobre o homem, que tentou se defender com um tijolo, sofrendo ferimentos nas pernas e nas mãos. O idoso saiu de casa para ajudar, momento em que foi alvo de um dos cães.

A polícia informou que a vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Santa Fé do Sul, onde passou por uma cirurgia no início da tarde desta terça-feira. Ele teve o braço direto amputado.

O outro homem, de 74 anos, foi encaminhado com ferimentos leves para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santa Fé do Sul, recebendo atendimento e sendo liberada.

A polícia localizou o dono dos dois pitbulls, que estava dormindo em casa, no momento em que escaparam. Ele prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito foi aberto na Delegacia de Polícia para investigar as circunstâncias do ataque dos animais.

*Com informações do g1