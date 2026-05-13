Ladrão invade carro estacionado pelo banco do passageiro e arrasta fisioterapeuta ao arrancar com veículo 

Vítima estava ao volante, conseguiu sair do veículo, mas caiu no asfalto ao tentar impedir o assalto em Mirassol/SP. Câmera de segurança registrou momento em que suspeito invade veículo e foge após bater em outro automóvel.

Um ladrão invadiu um carro estacionado pelo banco do passageiro, assumiu a direção e roubou uma mulher em plena luz do dia, na tarde de terça-feira (12.mai), em Mirassol/SP. A vítima estava ao volante, conseguiu sair do veículo, mas foi arrastada ao tentar impedir o assalto quando o criminoso arrancou com o veículo.

Segundo o apurado, apesar do susto, a vítima, que é fisioterapeuta e tem 31 anos, não ficou ferida. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a mulher é abordada pelo homem, enquanto estava com o veículo Hyundai/HB20, de cor branca, parado.

O suspeito se aproxima, bate no vidro do passageiro e pede por dinheiro. Depois de a mulher dizer que não tinha, o homem abre a porta do carro e entra. A vítima consegue escapar e corre até o meio da rua. No entanto, ela volta, grita por socorro e começa a agredir o criminoso com a bolsa.

Em seguida, o homem acelera o veículo, bate na traseira do carro que estava à frente, dá ré bruscamente e atinge a mulher com a porta aberta. A fisioterapeuta é arrastada até cair no asfalto. Depois, o suspeito foge com o carro.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o carro dela no Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto/SP. Dentro do carro, a PM localizou os pertences da mulher, entre eles um computador, que não foram levados pelo criminoso.

O suspeito foi preso escondido em um banheiro horas mais tarde em Jaci/SP, após denúncia anônima. O indivíduo que já possui passagens criminais por roubos a residências e furtos de veículos, permanecendo preso por mais de 7 anos, foi apresentado na Central de Flagrantes de Mirassol.