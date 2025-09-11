Polícia apreende mais de mil objetos furtados de veículos e prende suspeito por receptação em Rio Preto 

Operação realizada nesta quarta-feira (10) apreendeu mais de mil objetos furtados de veículos, como relógios, computadores, tablets e até simulacros de arma de fogo. Um suspeito foi preso por receptação.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP apreendeu mais de 1 mil objetos furtados de veículos e prendeu um suspeito por receptação nesta quarta-feira (10.set).

Segundo a polícia, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis urbanos e rurais que seriam usados para armazenar os produtos furtados.

Ainda segundo a polícia, nesses endereços foram encontrados os seguintes itens: relógios, computadores, tablets, mochilas, utensílios domésticos e simulacros de arma de fogo.

Além desses objetos e da prisão em flagrante do suspeito, em um dos locais foi encontrado um canil clandestino com oito cães de raça em situação de abandono, sem água, alimento e em condições precárias de higiene. Uma piscina vazia também foi encontrada com um cachorro em estado de decomposição.

O suspeito vai responder por receptação e maus-tratos a animais.

*Com informações do g1