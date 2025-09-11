Convocados treinam, e Palmeiras tem elenco completo com voltas de Veiga e Mauricio 

Verdão terá força máxima para enfrentar o Inter, no sábado, às 18h30; jogo pode marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa do Verdão.

O treino do Palmeiras nesta quinta-feira foi com elenco completo. Além do retorno dos convocados para as seleções Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Sosa, Flaco López e Andreas Pereira, o Verdão também teve Raphael Veiga e Mauricio de volta aos treinos.

A dupla se recuperava de problemas médicos e foi liberada para trabalhar normalmente no gramado com os demais companheiros. Desta maneira, o departamento médico alviverde só conta com Paulinho, que tem previsão de retornar somente no ano que vem.

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Internacional, no sábado, às 18h30, no Allianz Parque. O duelo pode marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa alviverde.

Na manhã desta quinta-feira, após ativação no centro de excelência e aquecimento, a primeira atividade foi técnica de 11 contra 11 em dimensões reduzidas com ênfases específicas e táticas. Na sequência, foi colocado em prática um trabalho de construções de jogadas, movimentações, posicionamentos e finalizações.

Com o elenco praticamente inteiro à disposição e sem suspensos para o duelo de sábado, Abel deve escalar um Palmeiras com: Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Apesar de estar em condições de jogo, Andreas ainda é uma dúvida no time titular já que fará apenas o treino desta quinta e sexta com todos os companheiros. Mauricio, por sua vez, deve atuar normalmente após as dores na lombar.

Com 43 pontos, o Palmeiras ocupa a terceira posição do Brasileirão. O líder Flamengo soma 47 e tem um jogo a mais.

*Com informações do ge