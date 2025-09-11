OBA Festival retorna para Votuporanga 

O maior evento de Carnaval do Estado de São Paulo será realizado no Centro de Eventos ‘Helder Galera’, em 2026. A principal novidade é a criação da Pista Solidária, fruto direto da parceria com o poder público municipal. Confira as atrações já confirmadas para os três dias de folia.

O OBA Festival estará de volta às origens em 2026. O maior evento de Carnaval do Estado de São Paulo será realizado no Centro de Eventos ‘Helder Galera’, após três anos em São José do Rio Preto/SP. A mudança foi definida após parceria inédita entre poder público e iniciativa privada local, que viabilizou melhorias significativas na infraestrutura do evento.

Segundo a organização, a decisão de retornar à cidade natal foi resultado de uma mobilização conjunta entre Prefeitura, Câmara Municipal, deputado estadual Carlão Pignatari, Unifev e empresários de Votuporanga.

O anúncio foi realizado durante coletiva de imprensa no Parque da Cultura, com a presença do prefeito Jorge Seba, que estava acompanhado da primeira-dama Rose Seba, do vice-prefeito Luiz Torrinha e dos organizadores do evento Alessandro Possoni, Likinha, Casquinha, Tiago Mariano, José Lorente, José Carlos Melo e Marcelo Melo.

Também participaram autoridades como o deputado estadual Carlão Pignatari; o presidente da Câmara, Daniel David, acompanhado dos vereadores Ricardo Bozo, Marcão Braz, Dr. Leandro e Vilmar da Farmácia, o presidente da Fundação Educacional, Celso Penha Vasconcelos; a presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Natália De Haro; a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva; e o ex-prefeito Junior Marão, que foi o prefeito da época de fundação do OBA Festival.

O Centro de Eventos “Helder Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, contará com área recém-reformada e parte da infraestrutura construída para a realização de grandes eventos, incluindo camarotes com banheiros próprios e capacidade ampliada. O local já comportou o Votu Rodeo International, dentre outros grandes eventos em 2025.

Novidades e estrutura

A principal novidade é a criação da Pista Solidária, fruto direto da parceria com o poder público municipal. O setor terá capacidade para até 20 mil pessoas diariamente, representando aproximadamente metade do público esperado para cada um dos três dias de folia.

A entrada será mediante a doação de alimentos não perecíveis, em ação solidária que reforça o compromisso social do evento.

Em breve, será divulgado como ocorrerá a troca do ingresso pela doação. Essa iniciativa segue a tendência dos grandes festivais nacionais e internacionais, que têm investido em modelos que ampliam o acesso da população e democratizam o entretenimento.

Além da Pista Solidária, o OBA 2026 manterá setores para todos os perfis de público:

Front Stage que é a área mais próxima do palco, terá o sistema open bar e experiências como a tirolesa e tenda universitária.

Camarote Lounge oferecerá estrutura completa de conforto, mas sem o sistema open.

Camarote Premium (Café) contará com open bar, open food e acesso ao front stage.

Já os Camarotes Empresariais garantirão exclusividade para grupos, marcas e acesso ao Camarote Premium e Front Stage.

Atrações confirmadas

O OBA Festival 2026 reunirá grandes nomes da música brasileira em uma programação que promete agitar os foliões. Entre as atrações confirmadas já estão Léo Santana, dono de hits que não podem faltar no Carnaval, Wesley Safadão, um dos maiores artistas do país e a tradicional Banda Eva, que celebra o axé em sua essência.

Para completar, a energia do pagode ficará por conta da Turma do Pagode, o ritmo contagiante do Monobloco e a irreverência da Kamisa 10. O line-up também conta com o DJ e produtor Dennis, responsável por alguns dos maiores sucessos do funk nacional, além do fenômeno MC Hariel, voz forte da cena paulista.

Segundo a organização, outros nomes que vão compor a grade de shows serão divulgados em breve.

Estacionamento

Além da pista solidária, o OBA atendeu um pedido feito pela primeira-dama do município, Rose Seba, e a arrecadação do estacionamento será revertida para o Fundo Social de Solidariedade.

Formato e programação

O OBA 2026 terá mudanças no formato e na programação. A folia passa a ter três dias de duração: sábado, domingo e segunda-feira, com o evento começando mais cedo, às 17h. A mudança oferece ao público mais tempo para aproveitar cada atração e viver experiências completas do início ao fim de cada apresentação.

Com essas transformações, a expectativa é receber 40 mil pessoas por noite durante os três dias de festa – o dobro do público registrado em edições anteriores. Um número que confirma a consolidação do OBA Festival e reforça seu papel como um dos mais importantes eventos culturais e de entretenimento do Brasil.

Ingressos

Para tranquilizar todos que já adquiriram o ingresso para o evento que seria realizado em São José do Rio Preto, a Organização informa que todos os ingressos serão reembolsados em 30 dias. Em breve todos receberão o comunicado do procedimento pelo e-mail que foi realizada a compra através do site Guiche Web.

OBA Festival de volta a cidade das brisas suaves

Segundo os organizadores do OBA, o retorno a Votuporanga marca o início de um novo ciclo para o festival, que já se consolidou como o maior evento de carnaval do interior paulista. Eles também agradecem a cidade de São José do Rio Preto pelos três anos em que sediou o evento e destacam a importância estratégica do município como centro regional. Mesmo com a volta para Votuporanga, o apoio da rede hoteleira, do setor de alimentação e de outros serviços de Rio Preto continua sendo fundamental para o sucesso do festival.