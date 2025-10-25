Lula se retrata após dizer que traficantes são vítimas dos usuários: “Frase mal colocada”

A fala foi dita durante uma entrevista em crítica a estratégia militar americana de combate ao narcotráfico na América Latina.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se retratou, na tarde desta sexta-feira (24.out), após repercussão negativa de uma fala feita mais cedo, durante entrevista coletiva em Jacarta, na Indonésia, em que afirmou que traficantes também seriam vítimas dos usuários de drogas.

Pela manhã, ao comentar a política antidrogas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Lula criticou a estratégia militar americana de combate ao narcotráfico na América Latina e defendeu que o país norte-americano deveria atuar internamente, reduzindo o consumo de drogas.

“Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca: gente que vende porque tem quem compra, e gente que compra porque tem quem vende”, declarou o petista.

A fala foi interpretada como uma tentativa de amenizar a responsabilidade de criminosos, o que provocou reações de políticos da oposição e nas redes sociais.

Horas depois, Lula publicou uma retratação em seu perfil no X, antigo Twitter, reconhecendo que “fez uma frase mal colocada” e reforçando o compromisso do governo no combate ao crime organizado.

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, escreveu o presidente.

Durante a entrevista em Jacarta, Lula também criticou a operação militar norte-americana no Mar do Caribe, conduzida com caças, navios de guerra e cerca de 10 mil militares, sob o pretexto de combater cartéis ligados à Venezuela. O governo brasileiro teme que a iniciativa represente uma ameaça de intervenção militar na América do Sul.

Lula afirmou ainda que comparar traficantes a grupos terroristas, como fez Trump ao associar cartéis à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, é um erro. Segundo o presidente, o combate ao narcotráfico deve respeitar a soberania dos países e a autodeterminação dos povos, e ser feito por meio da cooperação policial e judicial internacional, não de ações militares.

“Você não fala que vai matar as pessoas. Você tem que prender, julgar e punir de acordo com a lei”, disse Lula.