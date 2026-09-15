Polícia Ambiental intensifica ações contra crimes envolvendo vegetação nativa 

Operação ocorre até sexta-feira (18), e prevê o combate à degradação ambiental e ao transporte ilegal de madeira nativa.

A Polícia Militar Ambiental reforçou a fiscalização em decorrência da Operação Dia da Árvore, realizada em todo o Estado de São Paulo até sexta-feira (18.set). A ação tem como objetivo prevenir e combater infrações e crimes relacionados à flora, especialmente aqueles envolvendo a degradação da vegetação nativa e o transporte ilegal de madeira.

Na região atendida pelo 4º Batalhão de Polícia Ambiental, que inclui as Companhias de Fernandópolis, São José do Rio Preto, Franca e Ribeirão Preto, as equipes intensificam o policiamento em áreas que apresentam indícios de degradação ambiental.

Também estão sendo fiscalizados estabelecimentos que comercializam produtos florestais, pátios madeireiros e pontos utilizados para o transporte de madeira. A definição dos locais vistoriados é feita com base em levantamentos e monitoramento ambiental.

Durante as fiscalizações, os policiais verificam a procedência da madeira e a documentação obrigatória para o transporte e comercialização dos produtos, incluindo o Documento de Origem Florestal (DOF). O objetivo é assegurar a rastreabilidade e identificar eventuais irregularidades.

O planejamento da operação estabelece que cada batalhão fiscalize pelo menos 20 áreas com indicativos de degradação da flora.

Também deverão ser instalados, no mínimo, dez pontos de fiscalização destinados ao combate ao transporte ilegal de madeira nativa.

Além do trabalho ostensivo e das fiscalizações, a operação conta com ações de educação ambiental desenvolvidas pelas Companhias de Polícia Ambiental.

A mobilização faz parte das ações relacionadas ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, e também marca o Dia do Policial Militar Ambiental, reforçando a importância da atuação dos agentes na preservação dos recursos naturais e no combate aos crimes ambientais.