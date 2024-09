Força Tática recaptura mais um detento da ‘saidinha’ em Votuporanga 

J.D.T., de 48 anos, foi flagrado em um pesqueiro localizado na Vicinal Herbert Vinicius Mequi, descumprindo as regras impostas pela Justiça para ter direito ao benefício.

A Polícia Militar recapturou mais um detento beneficiado pela ‘saidinha’, nesta quinta-feira (19.set), em Votuporanga/SP, descumprindo as regras impostas pela Justiça para ter direito ao benefício. Nos primeiros dois dias da ‘saidinha’, outros três homens haviam sido recapturados na cidade.

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, policiais militares realizavam patrulhamento pelo município, quando através de denúncia anônima, foram informados de que um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica estaria em um pesqueiro, localizado no KM 4 da Vicinal Herbert Vinicius Mequi, consumindo bebidas alcoólicas, o que evidencia o descumprimento das normas e regras do benefício.

Em seguida, pelo local, os PMs se depararam com J.D.T., de 48 anos, no bar, consumindo bebidas alcoólicas.

Ele foi preso e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame de corpo de delito e posteriormente conduzido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Riolândia/SP, onde permanece à disposição da Justiça.

Desde o ano passado, os detentos flagrados pelos policiais infringindo as normas impostas pelo Poder Judiciário são conduzidos imediatamente ao estabelecimento prisional, conforme prevê uma portaria publicada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a anuência da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Além disso, um acordo de cooperação entre a SSP e o Tribunal de Justiça do Estado facilitou o acesso de policiais aos processos dos réus que cumprem a pena fora das prisões. Por meio dos dispositivos móveis, é possível consultar a situação prisional do abordado e, assim, verificar se as medidas cautelares impostas pela Justiça estão sendo cumpridas.

Essa é a terceira “saidinha” concedida pela Justiça no ano no Estado de São Paulo. Os detentos devem voltar às penitenciárias na próxima segunda-feira (23).

Na última saída temporária, realizada entre 11 e 17 de junho, 677 detentos foram recapturados em todo o Estado pelas forças de segurança.

