Polícia Ambiental flagra caça ilegal e apreende armas de fogo em Estrela D’Oeste  

O flagrante, que resultou na prisão de dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo, ocorreu no decorrer das operações “Impacto”, “SP Sem Fogo” e das ações alusivas à Semana do Meio Ambiente.

Durante o desenvolvimento das Operações “Impacto”, “SP Sem Fogo” e das ações alusivas à Semana do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental flagrou dois indivíduos praticando caça ilegal em uma propriedade rural localizada no município de Estrela D’Oeste/SP.

A ocorrência foi registrada na noite da última quinta-feira (11.jun), após uma equipe policial solicitar apoio durante averiguação em uma propriedade rural que havia sido alvo de roubo dias antes. No local, os policiais localizaram dois homens que admitiram estar realizando caça com utilização de armas de fogo em um jirau instalado em área de preservação permanente.

Durante a fiscalização, foram encontradas duas armas de fogo, munições de diversos calibres, facas, equipamentos de visão noturna, lanternas e outros petrechos utilizados na atividade de caça.

Embora os abordados alegassem estar realizando o controle de javalis, espécie exótica invasora, foi constatado que não possuíam a documentação obrigatória que autorizasse o acesso e a atividade na propriedade rural, tornando a ação irregular perante a legislação ambiental vigente.

Diante das irregularidades constatadas, foram lavrados Autos de Infração Ambiental no valor de R$ 500,00 para cada infrator por praticarem ato de caça em desacordo com a autorização obtida.

Além das infrações ambientais, um dos envolvidos utilizava uma arma de fogo sem qualquer documentação legal, sendo dada voz de prisão aos dois indivíduos. Eles foram conduzidos ao Plantão Policial de Fernandópolis/SP, juntamente com as armas, munições e demais equipamentos apreendidos.

Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. As armas e munições permaneceram apreendidas, enquanto os demais petrechos foram recolhidos administrativamente pela Polícia Militar Ambiental.