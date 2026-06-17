Atletismo: Votuporanguenses brilham na Nhandeara Run 

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Associação Votuporanguense de Atletismo marcou presença na prova de percurso de 6 km que reuniu cerca de 400 corredores.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves durante a 1ª Nhandeara Run Movimente-se 2026, disputada neste domingo (14.jun). A prova com percurso de 6 km, reuniu cerca de 400 corredores.
Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:
Classificação feminina
- Franciele Vieira Neves – 3ª colocação geral
- Emilly Dias Pajares – 2ª colocação na categoria 25/29 anos
- Monaiza Trindade – 1ª colocação na categoria 30/34 anos
- Luana de Souza Teixeira – 4ª colocação na categoria 25/29 anos
- Thais Miani – 2ª colocação na categoria 35/39 anos
- Carla de Oliveira Rodrigues Toschi – 2ª colocação na categoria 19/24 anos
- Vanessa Batista Coutinho – 8ª colocação na categoria 40/44 anos
- Mara Costa – 3ª colocação na categoria 50/54 anos
- Vanessa Lucas Trindade – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
- Cristiane França – 13ª colocação na categoria 40/44 anos
- Joyce Adeline – 13ª colocação na categoria 35/39 anos
- Raquel Nayara Lima Rocha – 12ª colocação na categoria 30/34 anos
- Luciana Cruz de Oliveira – 15ª colocação na categoria 40/44 anos
- Danitielle de Maria Toschi Silveira – 16ª colocação na categoria 40/44 anos
- Eliene Gomes da Silva – 11ª colocação na categoria 50/54 anos
- Raquel Soares de Araújo Sousa – 22ª colocação na categoria 35/39 anos
- Lais Fernanda dos Santos Chiavenato – 29ª colocação na categoria 30/34 anos
- Rebeca Sato Salloum – 19ª colocação na categoria 40/44 anos
- Adriana Peralti – 20ª colocação na categoria 40/44 anos
- Thaisa Cavalcante Dantas Vitorino – 30ª colocação na categoria 30/34 anos
- Letícia Aparecida Freitas Barros – 34ª colocação na categoria 30/34 anos
- Daiane dos Santos Machado Filigueiras – 35ª colocação na categoria 30/34 anos
Classificação masculina
- Everaldo Gomes Ferreira – 1º colocado geral
- Otavio Emanuel Rodrigues – 2º colocado geral
- Fernando Ricardo Prado – 3º colocado geral
- Marcelo Aparecido de França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
- Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
- Lucas Cubo – 2º colocado na categoria 30/34 anos
- Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
- Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
- Jair Neres – 2º colocado na categoria 50/54 anos
- André Soares de Araújo – 3º colocado na categoria 35/39 anos
- Geovani Ferreira – 4º colocado na categoria 35/39 anos
- Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
- Renan Saraiva – 5º colocado na categoria 35/39 anos
- João Boccato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
- Leandro Caetano de Almeida – 7º colocado na categoria 45/49 anos
- Victor Gabriel Silva Rodrigues – 3º colocado na categoria 19/24 anos
- João Paulo Lopes da Silva – 7º colocado na categoria 35/39 anos
- Wagner dos Santos – 10º colocado na categoria 35/39 anos
- Rafael Miani – 7º colocado na categoria 40/44 anos
- Alexandre Favaro – 15º colocado na categoria 30/34 anos
- Claúdio João de Araújo – 8º colocado na categoria 40/44 anos
- Genivaldo Evangelista – 2º colocado na categoria 60/64 anos
- Silvio Boccato – 3º colocado na categoria 55/59 anos
- Gabriel Honorato de Souza – 8º colocado na categoria 19/24 anos
- José Carlos Cabral Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
- Savio Thierry Santos Oliveira – 9º colocado na categoria 25/29 anos
- Leandro Roberto Rodrigues – 14º colocado na categoria 40/44 anos
- Maurício Padilha – Categoria 60/64 anos
- Wander Henrique de Souza – 21º colocado na categoria 35/39 anos
- Luis Fernando Guimarães Fuji – 16º colocado na categoria 45/49 anos
- Jorge Gomes da Silva – 3º colocado na categoria 65+
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:
- Dia 28/6 – Pirangi
- Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições promocionais www.equilibrio.esp.br