Atletismo: Votuporanguenses brilham na Nhandeara Run 

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Votuporanguenses brilham na Nhandeara Run – Foto: Reprodução

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Associação Votuporanguense de Atletismo marcou presença na prova de percurso de 6 km que reuniu cerca de 400 corredores.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou em alto nível a cidade das brisas suaves durante a 1ª Nhandeara Run Movimente-se 2026, disputada neste domingo (14.jun). A prova com percurso de 6 km, reuniu cerca de 400 corredores.

Confira abaixo os resultados votuporanguenses na corrida:

Classificação feminina

  • Franciele Vieira Neves – 3ª colocação geral
  • Emilly Dias Pajares – 2ª colocação na categoria 25/29 anos  
  • Monaiza Trindade – 1ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Luana de Souza Teixeira – 4ª colocação na categoria 25/29 anos
  • Thais Miani – 2ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Carla de Oliveira Rodrigues Toschi – 2ª colocação na categoria 19/24 anos
  • Vanessa Batista Coutinho – 8ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Mara Costa – 3ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Vanessa Lucas Trindade – 9ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Cristiane França – 13ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Joyce Adeline – 13ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Raquel Nayara Lima Rocha – 12ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Luciana Cruz de Oliveira – 15ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Danitielle de Maria Toschi Silveira – 16ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Eliene Gomes da Silva – 11ª colocação na categoria 50/54 anos
  • Raquel Soares de Araújo Sousa – 22ª colocação na categoria 35/39 anos
  • Lais Fernanda dos Santos Chiavenato – 29ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Rebeca Sato Salloum – 19ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Adriana Peralti – 20ª colocação na categoria 40/44 anos
  • Thaisa Cavalcante Dantas Vitorino – 30ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Letícia Aparecida Freitas Barros – 34ª colocação na categoria 30/34 anos
  • Daiane dos Santos Machado Filigueiras – 35ª colocação na categoria 30/34 anos 

Classificação masculina 

  • Everaldo Gomes Ferreira – 1º colocado geral
  • Otavio Emanuel Rodrigues – 2º colocado geral
  • Fernando Ricardo Prado – 3º colocado geral
  • Marcelo Aparecido de França – 1º colocado na categoria 30/34 anos
  • Cleimar Braz Machado – 1º colocado na categoria 40/44 anos
  • Lucas Cubo – 2º colocado na categoria 30/34 anos
  • Robson Jesus da Trindade – 2º colocado na categoria 45/49 anos
  • Arthur Salmin – 1º colocado na categoria 15/18 anos
  • Jair Neres – 2º colocado na categoria 50/54 anos
  • André Soares de Araújo – 3º colocado na categoria 35/39 anos
  • Geovani Ferreira – 4º colocado na categoria 35/39 anos
  • Valdeci Soares de Araújo – 1º colocado na categoria 60/64 anos
  • Renan Saraiva – 5º colocado na categoria 35/39 anos
  • João Boccato – 6º colocado na categoria 45/49 anos
  • Leandro Caetano de Almeida – 7º colocado na categoria 45/49 anos
  • Victor Gabriel Silva Rodrigues – 3º colocado na categoria 19/24 anos
  • João Paulo Lopes da Silva – 7º colocado na categoria 35/39 anos
  • Wagner dos Santos – 10º colocado na categoria 35/39 anos
  • Rafael Miani – 7º colocado na categoria 40/44 anos
  • Alexandre Favaro – 15º colocado na categoria 30/34 anos
  • Claúdio João de Araújo – 8º colocado na categoria 40/44 anos
  • Genivaldo Evangelista – 2º colocado na categoria 60/64 anos
  • Silvio Boccato – 3º colocado na categoria 55/59 anos
  • Gabriel Honorato de Souza – 8º colocado na categoria 19/24 anos
  • José Carlos Cabral Rodrigues – 4º colocado na categoria 60/64 anos
  • Savio Thierry Santos Oliveira – 9º colocado na categoria 25/29 anos
  • Leandro Roberto Rodrigues – 14º colocado na categoria 40/44 anos
  • Maurício Padilha – Categoria 60/64 anos
  • Wander Henrique de Souza – 21º colocado na categoria 35/39 anos
  • Luis Fernando Guimarães Fuji – 16º colocado na categoria 45/49 anos
  • Jorge Gomes da Silva – 3º colocado na categoria 65+ 

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, já tem novos desafios na agenda. Confira abaixo:  

  • Dia 28/6 – Pirangi
  • Dia 05/7 – Corrida Hefarma – Votuporanga – inscrições promocionais www.equilibrio.esp.br 

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