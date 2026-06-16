SP: pesquisa aponta Tarcísio 13 pontos à frente de Haddad no 1º turno 

Levantamento Real Time Big Data aponta para a possibilidade, dentro da margem de erro, de Tarcísio vencer a eleição ainda no 1º turno.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é favorito à reeleição, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (16.jun). O pré-candidato bolsonarista aparece à frente do principal adversário, Fernando Haddad (PT), e lidera os dois cenários testados pelo levantamento.

No primeiro cenário de pesquisa estimulada — quando uma lista de nomes é apresentada aos participantes –, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 33% de Haddad. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) aparece com 8% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) foi escolhido por 6% dos eleitores. Os votos nulos/brancos representam 4% os participantes e 3% não sabem ou não responderam.

Já no segundo cenário, o governador marca 49% das intenções de voto. Haddad aparece com 33% e Paulo Serra com 10%. Nulos/brancos são 4%, mesmo índice dos que não sabem ou não responderam.

A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Cenário 1:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%

Fernando Haddad (PT): 33%

Kim Kataguiri (Missão): 8%

Paulo Serra (PSDB): 6%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Cenário 2:

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%

Fernando Haddad (PT): 33%

Paulo Serra (PSDB): 10%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 4%

O levantamento aponta para a possibilidade, dentro da margem de erro, de Tarcísio vencer a eleição ainda no 1º turno, no dia 4 de outubro. O atual governador tem mais votos que todos os concorrentes somados em ambos os cenários.

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada entre os dias 13 e 15 de junho com 2 mil eleitores do estado de São Paulo. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o registro SP-09734/2026.

*Com informações do Metrópoles