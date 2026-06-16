SP: pesquisa aponta Tarcísio 13 pontos à frente de Haddad no 1º turno 

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SP: pesquisa aponta Tarcísio 13 pontos à frente de Haddad no 1º turno - Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP e Hugo Barreto/Metrópoles

Levantamento Real Time Big Data aponta para a possibilidade, dentro da margem de erro, de Tarcísio vencer a eleição ainda no 1º turno.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é favorito à reeleição, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (16.jun). O pré-candidato bolsonarista aparece à frente do principal adversário, Fernando Haddad (PT), e lidera os dois cenários testados pelo levantamento.

No primeiro cenário de pesquisa estimulada — quando uma lista de nomes é apresentada aos participantes –, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 33% de Haddad. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) aparece com 8% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) foi escolhido por 6% dos eleitores. Os votos nulos/brancos representam 4% os participantes e 3% não sabem ou não responderam.

Já no segundo cenário, o governador marca 49% das intenções de voto. Haddad aparece com 33% e Paulo Serra com 10%. Nulos/brancos são 4%, mesmo índice dos que não sabem ou não responderam. 

A margem de erro é de dois pontos percentuais. 

Cenário 1: 

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%
  • Fernando Haddad (PT): 33%
  • Kim Kataguiri (Missão): 8%
  • Paulo Serra (PSDB): 6%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 3% 

Cenário 2: 

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 49%
  • Fernando Haddad (PT): 33%
  • Paulo Serra (PSDB): 10%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 4% 

O levantamento aponta para a possibilidade, dentro da margem de erro, de Tarcísio vencer a eleição ainda no 1º turno, no dia 4 de outubro. O atual governador tem mais votos que todos os concorrentes somados em ambos os cenários.

A pesquisa Real Time Big Data foi realizada entre os dias 13 e 15 de junho com 2 mil eleitores do estado de São Paulo. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o registro SP-09734/2026. 

*Com informações do Metrópoles

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