Associação Antialcoólica de Votuporanga recebe veículo 0km 

Entrega foi realizada na tarde desta quarta-feira (14), na sede da entidade, com o objetivo de fortalecer o trabalho desenvolvido junto a dependentes do álcool e suas famílias.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, entregou, ao lado do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), um veículo 0km à Associação Antialcoólica de Votuporanga/SP, na tarde desta quarta-feira (14.jan), na sede da entidade.

A conquista é resultado de uma articulação do Fundo Social, em conjunto com o prefeito Jorge Seba, com o deputado Carlão Pignatari, que atendeu prontamente ao pedido e viabilizou a destinação do recurso para beneficiar diretamente a instituição.

Também estiveram presentes o presidente da Associação Antialcoólica, Antônio da Rocha, o voluntário Edwaldo Magalhães, além de demais representantes da entidade. A chefe de gabinete do deputado Carlão, Karina do Carmo, acompanhou a entrega.

Rose Seba destacou que a entidade já recebe apoio do Poder Público por meio de projetos desenvolvidos pelo Fundo Social e de parceria firmada com a Secretaria da Saúde. Além disso, a Associação participa da campanha Ação entre Amigos, na qual o interessado contribui com R$ 10 e recebe um cupom para concorrer a um carro 0km: “Esta ajuda contribui para que a entidade continue a desenvolver seu trabalho de resgate e acolhimento de dependentes do álcool e, consequentemente, de apoio às suas famílias.”

Ao ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pela entidade, o deputado Carlão Pignatari reforçou o compromisso com ações voltadas ao fortalecimento do cuidado social: “Sabemos do papel fundamental que a instituição exerce em nossa sociedade, acolhendo pessoas, restaurando dignidades e oferecendo esperança a quem mais precisa”, destacou Rose Seba.