PM prende suspeito de matar homem em situação de rua na Concha Acústica 

Investigado foi localizado às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) menos de 24 horas após o crime; Carlos Endrico Alves de Almeida, de 49 anos, conhecido popularmente como Carlão, não resistiu aos ferimentos sofridos durante uma discussão na Praça Cívica de Votuporanga.

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (10.set) o principal suspeito de matar um homem em situação de rua na Praça Cívica, conhecida como Concha Acústica, em Votuporanga/SP. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (9) e teve como vítima Carlos Endrico Alves de Almeida, de 49 anos, conhecido popularmente como Carlão.

Logo após tomar conhecimento do homicídio, a Polícia Militar deu início a uma operação de buscas para localizar o autor. O patrulhamento foi intensificado durante toda a noite e continuou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira.

De acordo com informações apuradas, uma equipe da Atividade Delegada, composta pelo cabo Mauro e cabo Mega, localizou o suspeito às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do Parque da Cultura, na zona leste da cidade. A suspeita é de que ele tentava conseguir uma carona para deixar a cidade e evitar a prisão.

O homem, que também vive em situação de rua, foi abordado e detido sem registro de resistência. Durante as diligências, os policiais ainda localizaram uma placa de ferro que teria sido utilizada para atingir a cabeça da vítima durante a briga.

Discussão terminou em morte

Segundo as investigações preliminares, a confusão começou após um desentendimento entre dois homens em situação de rua, supostamente motivado pelo consumo de bebida alcoólica.

A discussão evoluiu para agressões físicas e, durante o confronto, Carlão teria sido atingido tanto por golpes de faca quanto por agressões com uma placa de ferro.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o homem não resistiu e morreu.

Caso segue sob investigação

Após a captura, o suspeito foi levado a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, que deverá esclarecer a dinâmica completa do homicídio, a participação do preso e todas as circunstâncias que levaram à morte de Carlos Endrico Alves de Almeida. A expectativa é de que novas diligências e depoimentos auxiliem na conclusão do inquérito.