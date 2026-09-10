Homem descumpre medida protetiva, agride ex-companheira e é preso em Votuporanga 

Em tratamento contra o câncer e com a saúde fragilizada, a vítima relatou à Polícia Militar ter sido agredida com chutes e ameaçada pelo ex-marido, que descumpriu uma medida judicial que determina distância mínima de 200 metros da mulher.

Um homem foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (8.set) após descumprir uma medida protetiva e agredir a ex-companheira no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h25, equipes foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Rio Negro. No local, os PMs fizeram contato com a vítima, M.A.O.L., que informou que seu ex-marido havia ido até sua residência, onde passou a agredi-la com chutes nas pernas e a fazer ameaças contra sua integridade física. Segundo o relato, o homem também tentava retirar a vítima do imóvel para tomar posse da residência.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher possui uma medida protetiva expedida pela Justiça contra o ex-companheiro, determinando que ele mantenha distância mínima de 200 metros. Os PMs constataram que o suspeito estava no imóvel no momento do atendimento, configurando o descumprimento da ordem judicial.

A vítima informou ainda que está em tratamento contra o câncer e se encontra em condição de saúde delicada.

Em seguida, o homem identificado como M.S.L., foi abordado pela equipe policial. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelos crimes relacionados à violência doméstica e ao descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga. Após tomar ciência dos fatos, o delegado de Polícia, Dr. Vinícius Oliveira dos Anjos, ratificou a prisão em flagrante, mantendo o acusado à disposição da Justiça.