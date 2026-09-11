Prefeito Jorge Seba recebe presidente da FecomercioSP e apresenta obra da nova unidade do Senac 

Obra está em fase de terraplanagem, no terreno de mais de 8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura de Votuporanga, localizado na Av. Prefeito Mário Pozzobon.

O prefeito Jorge Seba (PSD) recebeu, na manhã desta quarta-feira (9.set), o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), empresário e advogado Ivo Dall’Acqua Júnior, que esteve em Votuporanga e aproveitou para conhecer a construção da nova unidade do Senac. Além de presidir a FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior também está à frente dos Conselhos Regionais do Sesc-SP e do Senac-SP.

Ivo Dall’Acqua foi recebido inicialmente no Parque da Cultura pelo prefeito Jorge Seba, pelo vice-prefeito Luiz Torrinha (PL); pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; pela secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva; pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário; pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga, João Herrera; pela gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godói; e pelo representante do Sebrae, Kleber Guerche.

Na sequência, o presidente da FecomercioSP visitou o local onde está sendo construída a nova unidade do Senac Votuporanga. A obra está em fase inicial, com os serviços de terraplanagem, no terreno de mais de 8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura de Votuporanga, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon.

A nova estrutura ampliará a atuação do Senac em Votuporanga e permitirá também a oferta do Ensino Médio, além dos cursos de qualificação profissional já oferecidos pela instituição. A implantação da nova unidade representa a ampliação das oportunidades de formação educacional e profissional, com estrutura moderna, acessível e com ambientes integrados, contando com laboratórios e pensada para acolher diferentes formas de aprender, ensinar e conviver, alinhada às novas demandas educacionais e profissionais.