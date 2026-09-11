Secretaria de Bem-Estar Animal promove “Dia D” nos bairros Boa Vista I e II com cadastro para castração gratuita 

Ação será realizada neste sábado (12), com orientações sobre posse responsável e cuidados com os animais.

Cuidar dos animais também é cuidar da comunidade. É com essa proposta que a Secretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o curso de Medicina Veterinária da Unifev, leva o “Dia D da Secretaria de Bem-Estar Animal” aos bairros Boa Vista I e II, neste sábado (12.set). A ação será realizada das 10h às 13h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Hermelinda Marcaci Olivo”, localizado na Rua Jorge Augusto Rigo Fabiano, nº 7.231, Parque Boa Vista II, com cadastro de cães e gatos para castração gratuita, além de orientações sobre posse responsável e cuidados com os pets.

Durante a ação, as equipes da Secretaria de Bem-Estar Animal estarão no local para realizar o cadastro dos animais no programa de castração gratuita, além de orientar os moradores e esclarecer dúvidas sobre cuidados, saúde e guarda responsável de cães e gatos.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela Secretaria para ampliar o acesso da população aos serviços de controle populacional e cuidados com os animais, levando o atendimento a diferentes regiões do município.

Recentemente, a Secretaria realizou ações de castração junto a moradores do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, da Vila Carvalho e de uma comunidade rural de seringueiros localizada nas proximidades da antiga APAE, onde existem mais de 20 cães.

Para o secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigadão (Chandelly), levar o serviço de castração a diferentes regiões do município contribui para o controle populacional dos animais e representa uma medida importante de saúde pública e bem-estar animal: “A castração de animais em diferentes regiões do município é uma medida importante de saúde pública, bem-estar animal e justiça social. Em locais onde o acesso a serviços veterinários privados é mais difícil ou financeiramente inviável, a superpopulação de cães e gatos gera impactos que afetam diretamente toda a comunidade”, afirmou.

Segundo o médico-veterinário Dr. Vítor Passos, chefe de departamento da Clínica Veterinária Municipal, a castração é uma importante ferramenta para evitar o nascimento de ninhadas que podem acabar em situação de abandono: “Uma fêmea castrada não tem o risco de gestação e tem redução significativa das chances de desenvolver doenças como câncer de mama e infecções uterinas, como a piometra. Já nos machos, o procedimento pode reduzir problemas relacionados à próstata e contribuir para a diminuição de comportamentos agressivos e territoriais, além de reduzir brigas e ferimentos relacionados à disputa por acasalamento”, explicou.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria tem ampliado o acesso da população ao procedimento. Em 2025, mais de 2.500 animais foram castrados em Votuporanga. Em 2026, quase 2 mil animais já passaram pelo procedimento.