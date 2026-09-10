Homem em situação de rua morre após ser esfaqueado durante briga na Concha Acústica de Votuporanga 

Carlos Endrico Alves de Almeida, de 49 anos, conhecido como Carlão, foi atingido por golpes de faca após uma discussão; ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Suspeito fugiu.

Uma briga entre dois homens em situação de rua terminou em homicídio na tarde desta quarta-feira (9.set), na Praça Cívica (Concha Acústica), em Votuporanga/SP.

Segundo informações apuradas, a confusão teria começado após uma discussão supostamente relacionada ao consumo de bebida alcoólica. Durante o desentendimento, um dos envolvidos teria sacado uma faca e desferido diversos golpes contra a vítima.

O homem atingido foi identificado como Carlos Endrico Alves de Almeida, de 49 anos, conhecido popularmente como Carlão.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro. A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga, porém não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo o apurado, Carlão já teria dado entrada na unidade sem sinais vitais.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local, no sentido zona norte da cidade, apontam relatos de populares. A Polícia Militar realizou patrulhamento por várias regiões de Votuporanga na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, que trabalha para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar oficialmente o responsável e efetuar sua captura.

A Polícia Civil também busca imagens de câmeras de monitoramento e possíveis testemunhas que possam contribuir com as investigações.