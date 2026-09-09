PM localiza caminhonete furtada com placas falsificadas e prende homem em Votuporanga

Veículo havia sido furtado em São José do Rio Preto/SP e circulava com sinais de adulteração; condutor foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador.

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira (3.set), após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada com placas falsificadas na zona norte de Votuporanga/SP. O veículo apresentava características de um automóvel “dublê”, prática utilizada para mascarar a origem ilícita de veículos furtados ou roubados.

Segundo informações da corporação, a equipe recebeu uma denúncia informando que uma caminhonete suspeita estaria circulando pela cidade. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento e iniciaram buscas para localizar o veículo.

A abordagem ocorreu na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, no pátio de um posto de combustíveis. Durante a fiscalização, os policiais identificaram o motorista, que, conforme a PM, possui antecedentes criminais. Ao ser questionado sobre a procedência da caminhonete, o homem não conseguiu apresentar informações consistentes que comprovassem a origem do veículo.

Durante a vistoria, os PMs constataram irregularidades no emplacamento, identificando que as placas eram falsificadas. Na sequência, uma pesquisa mais detalhada por meio dos sinais identificadores e do chassi revelou que a caminhonete era produto de furto registrado no final de julho deste ano em São José do Rio Preto/SP.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Votuporanga para o registro da ocorrência. O caso foi registrado pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após a apresentação da ocorrência, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A caminhonete foi apreendida e passará pelos procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário legítimo.