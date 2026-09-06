Grave acidente entre Monte Aprazível e Nipoã deixa uma pessoa morta

Colisão envolvendo um Astra e um Gol ocorreu na noite deste sábado; causas do acidente ainda serão apuradas

Da Redação

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa morta na noite deste sábado (5), na rodovia que liga Monte Aprazível a Nipoã, no Noroeste Paulista.

De acordo com informações divulgadas pelo Monte Aprazível Notícias, equipes de resgate e a Polícia Rodoviária foram mobilizadas para atender a ocorrência. A colisão envolveu um Chevrolet Astra preto, com placas de Nipoã, e um Volkswagen Gol cinza.

Uma pessoa não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização da ocorrência.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, responsável pelos levantamentos que poderão auxiliar na identificação das circunstâncias e das causas da colisão.

Até o momento, não há informação oficial sobre como ocorreu o acidente nem sobre eventuais outras pessoas feridas. Também não haviam sido divulgados o nome e a cidade de origem da vítima fatal.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Foto/Informações: Lucas Ribeiro – Monte Aprazível Notícias