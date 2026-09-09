Festival Pluralis reúne arte e cultura em Simonsen

Realizado pelo Coletivo Trama Paralela, evento gratuito reuniu cerca de 100 pessoas entre artistas e público e levou música, dança, grafite, cinema e outras manifestações culturais ao distrito.

@caroline_leidiane

O Festival Pluralis movimentou o distrito de Simonsen com arte, cultura e diferentes manifestações artísticas no último domingo, 6 de setembro. Realizado pelo Coletivo Trama Paralela, o evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre artistas e público, em uma programação gratuita que teve como lema “Todas as artes. Todas as vozes.”.

A proposta foi ocupar o espaço público e aproximar a produção artística da comunidade. A programação contou com apresentações de dança de Naomi Ribeiro, cypher de hip-hop com breaking de Le Bboy, Bboy Wesley e Danilo Germano, além de batalha de rima com o coletivo Batalha do Half. Também participaram os cantores Antonio Freitas, Raphael Mattar e Naldo Ezo, além do Cine Clube do Trama Paralela.

Nas artes visuais, o público acompanhou a intervenção de grafite de Paulin VLS e participou de uma oficina de desenho inspirada nessa linguagem. A Saev Ambiental participou com uma oficina de reciclagem que envolveu a produção artesanal de chaveiros. A programação contou ainda com feira de artesanato e food trucks.

Por causa das condições climáticas, parte da estrutura foi transferida para o salão da Paróquia São Cristóvão, que cedeu o espaço para a realização da atividade. O Coletivo Trama Paralela destacou a importância da parceria para que a programação pudesse ser mantida e agradeceu à comunidade e à instituição pela acolhida.

O festival contou com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das secretarias de Serviços Urbanos, que providenciou a ligação de energia elétrica e eletricista de plantão para atender à estrutura dos food trucks; de Cultura e Turismo, responsável pela disponibilização dos equipamentos de som e do técnico; e da Saev, que forneceu água para o evento.

Para o Coletivo Trama Paralela, a realização em Simonsen representa o início de uma proposta de levar a produção cultural para além dos espaços tradicionalmente utilizados para atrações. A intenção é que o Pluralis tenha novas edições e alcance outros bairros periféricos, ampliando o acesso à arte e criando oportunidades para artistas apresentarem seus trabalhos diretamente às comunidades.