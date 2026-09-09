DIG de Votuporanga prende investigado por homicídio no bairro São João 

Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal, identificada como Claudemir dos Santos Cutrim, de 34 anos, teria discutido com A.B.S., de 28 anos, durante uma festa. A companheira da vítima, D.G.A., de 37 anos, também acabou envolvida na confusão. O suspeito foi preso em Barra de Santo Antônio/AL.

Um homem de 28 anos, investigado por um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio ocorridos em Votuporanga/SP, foi preso na noite do último sábado (5.set), no município de Barra de Santo Antônio, no Estado de Alagoas. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, com apoio das polícias Civil e Militar alagoanas.

O crime ocorreu na madrugada de 9 de agosto, durante uma festa realizada em via pública no bairro São João. De acordo com as investigações, a ocorrência teve início após um desentendimento entre participantes do evento.

Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal, identificada como Claudemir dos Santos Cutrim, de 34 anos, teria discutido com A.B.S., durante a festa. A companheira da vítima, D.G.A., de 37 anos, também acabou envolvida na confusão.

As apurações apontam que, após a discussão, o suspeito deixou o local e retornou pouco tempo depois armado com uma faca. Ainda conforme a investigação, quando o casal deixava o evento pela Rua Minas Gerais, o investigado se aproximou em uma motocicleta, atingiu o homem com o veículo e, após a queda, passou a golpeá-lo com a faca.

Ao tentar intervir para defender o companheiro, a mulher também foi atingida pelos golpes. As duas vítimas foram socorridas, porém Claudemir dos Santos Cutrim não resistiu aos ferimentos e morreu. Já D.G.A., foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, passou por cirurgia de emergência e sobreviveu.

Durante as diligências, a equipe da DIG reuniu imagens e outros elementos que auxiliaram na identificação do autor. Os investigadores apontaram A.B.S., morador de Votuporanga e natural do Estado de Alagoas, como principal suspeito.

Após a identificação, a Polícia Civil iniciou um intenso trabalho de monitoramento e inteligência para descobrir o paradeiro do investigado. As informações levantadas indicaram que ele havia deixado Votuporanga logo após o crime e retornado ao seu estado de origem.

Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram localizar o suspeito em Barra de Santo Antônio. A prisão foi realizada por equipes das forças de segurança locais, com base nas informações compartilhadas pela DIG de Votuporanga.

Segundo a Polícia Civil, a captura representa um importante resultado do trabalho integrado entre as instituições de segurança pública e das diligências conduzidas ao longo das últimas semanas para localizar o investigado.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça, enquanto o inquérito segue para a conclusão dos procedimentos relacionados ao caso.