Homem é preso suspeito de agredir e tentar jogar mulher de ponte em estrada vicinal

5
Suspeito foi preso entre Valentim Gentil e Votuporanga — Foto: Votunews/Reprodução

O caso ocorreu na Estrada Vicinal Ricardo Briguente, entre Votuporanga e Valentim Gentil, nesta sexta-feira (4).

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de agredir e tentar jogar a companheira de uma ponte na Estrada Vicinal Ricardo Briguente, entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP, nesta sexta-feira (4.set).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que viram o homem tentando arremessar a vítima, de 43 anos.

Ao localizarem o suspeito e a mulher, os policiais constataram que ela estava com lesões na boca e marcas de sangue pelo corpo. A mulher disse aos agentes que o companheiro havia lhe dado um soco após uma discussão.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR