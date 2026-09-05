Homem é preso suspeito de agredir e tentar jogar mulher de ponte em estrada vicinal

O caso ocorreu na Estrada Vicinal Ricardo Briguente, entre Votuporanga e Valentim Gentil, nesta sexta-feira (4).
Um homem de 38 anos foi preso suspeito de agredir e tentar jogar a companheira de uma ponte na Estrada Vicinal Ricardo Briguente, entre Votuporanga/SP e Valentim Gentil/SP, nesta sexta-feira (4.set).
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que viram o homem tentando arremessar a vítima, de 43 anos.
Ao localizarem o suspeito e a mulher, os policiais constataram que ela estava com lesões na boca e marcas de sangue pelo corpo. A mulher disse aos agentes que o companheiro havia lhe dado um soco após uma discussão.