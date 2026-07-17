Votuporanga se prepara para receber os Jogos Abertos de 2026 

Município inicia preparativos para sediar a competição entre os dias 8 e 18 de outubro; intervenções pontuais serão realizadas em espaços esportivos.

Votuporanga se prepara para sediar a 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que será realizada entre os dias 8 e 18 de outubro. A competição contará com disputas em 29 modalidades, além de uma modalidade extra, que ainda está em definição. Os preparativos incluem vistorias nos espaços esportivos e intervenções pontuais em locais que serão utilizados durante o evento.

A estrutura esportiva do município e a experiência na organização dos Jogos Regionais de 2025 contribuíram para a preparação de Votuporanga para receber uma competição de maior porte. Na ocasião, delegações de diferentes cidades destacaram a qualidade dos espaços esportivos e a hospitalidade durante a realização do evento.

Como parte da organização para os Jogos Abertos, a Prefeitura realizou análises e vistorias nas praças esportivas que serão utilizadas durante a competição. O trabalho definiu adequações em espaços específicos, complementando a estrutura já disponível no município.

No Parque Aquático “Prof. Luiz Carlos Toloni”, localizado na Avenida Joaquim José de Moraes, no Jardim Residencial Santa Amélia, as melhorias já estão em andamento. Com investimento de cerca de R$ 92 mil em recursos próprios do Município, a reforma contempla serviços de recuperação da estrutura da piscina, além de adequações no sistema hidráulico e melhorias no sistema de aquecimento.

Outra intervenção prevista para os próximos dias é a construção de um novo campo no Centro Social Urbano (CSU) “Profª. Antonia Bortolaia Brevigliéri”, localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3.556, na Vila Muniz. O complexo também abriga o Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”.

“Votuporanga já conta com uma importante estrutura esportiva e estamos trabalhando de forma planejada nos ajustes necessários para receber os Jogos Abertos. A experiência dos Jogos Regionais mostrou a capacidade da nossa cidade de receber uma grande competição e, agora, seguimos com essa preparação para oferecer boas condições aos atletas e às equipes que estarão em Votuporanga”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.