Pior derrota de terceira passagem selou saída de Felipão do Palmeiras

A terceira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras terminou na noite de segunda-feira (2). A derrota contra o Flamengo, resultado determinante para a decisão da diretoria encabeçada por Maurício Galiotte, foi a pior desde o retorno do experiente técnico gaúcho ao clube alviverde.

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, dominado facilmente pelo Flamengo, o Palmeiras foi inofensivo e acabou derrotado por 3 a 0 na tarde do último domingo. A partida disputada no Estádio do Maracanã marcou a única vez em que o time alviverde sofreu três gols na terceira passagem de Felipão.

O comandante foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras em julho do ano passado. Desde então, Felipão disputou um total de 77 partidas, com retrospecto de 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, o que perfaz um aproveitamento de 68,8% dos pontos.