Doria inaugura CDP em Paulo de Faria

O Governador João Doria inaugurou nesta terça-feira (3) o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria. A unidade prisional teve investimento de R$ 51,3 milhões, com R$ 21,7 milhões do Governo Federal por meio do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o restante do Governo do Estado. O local tem capacidade para abrigar 823 detentos em regime fechado nos 11.514,18 m² de área construída.

“Estamos expandindo a capacidade de oferta do sistema prisional em São Paulo. Este é o maior sistema prisional do país. São Paulo tem 238 mil presos. É um terço de todo o Brasil”, disse Doria. A inauguração contou com a presença do Secretário da Administração Penitenciária, Nivaldo Cesar Restivo. A nova unidade está localizada na Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), KM 528+950m, em Paulo de Faria.

A unidade foi entregue totalmente automatizada. Desenvolvido 100% por técnicos da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), trata-se de um sistema automático para a abertura e fechamento das portas sem que os funcionários tenham contato direto com a população carcerária. A nova unidade conta também com todos os equipamentos de segurança, incluindo equipamento de raios-x, portal detector de metal e escâner corporal.

O Centro de Detenção Provisória é um estabelecimento para presos que aguardam julgamento. Esta unidade foi projetada com características diferenciadas, aproveitando as experiências dos que já estavam em funcionamento.

Os novos CDPs possuem pavilhões de trabalho e de serviço como cozinha industrial – onde os próprios presos preparam os alimentos –, salas de aula, além de inclusão, saúde, lavanderia e padaria (setores já existentes nas penitenciárias), incluindo sistema de rampas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e banheiros acessíveis.