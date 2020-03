De olho no G8, Sertãozinho visita o lanterninha CAV

Na lanterninha da Série A2, com apenas seis pontos conquistados, o Votuporanguense vive situação complicada no estadual.

(AFI) – Buscando voltar para o G8 e garantir a classificação à próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista, o Sertãozinho visita o Votuporanguense, neste domingo, às 10h, no estádio Plínio Marin, em partida válida pela 12ª rodada da competição estadual.

Na lanterninha da Série A2, com apenas seis pontos conquistados, o Votuporanguense vive situação complicada no estadual. Quatro pontos separam a equipe do primeiro time fora do rebaixamento.

O Touro dos Canaviais não sabe o que é ganhar há oito rodadas, sendo que são sete empates seguidos. A sequência fez o time cair na tabela de classificação e figurar em 11º lugar, com 14 pontos.

VOTUPORANGUENSE

O técnico Junior Rocha tem duas dúvidas no meio campo para escalar o Votuporanguense para a partida deste domingo. São elas as entradas de Kennedy e Everton no lugar de Ricardinho e Diogo Sodré, respectivamente.

Sem fazer contas e pensando “jogo a jogo”, o treinador acredita que o Votuporanguense tem evoluído, mas os resultados não estão acontecendo.

“Nossa conta é sempre vencer o próximo jogo. Não temos o que fazer. Estamos evoluindo, mas o resultado não chega. Temos que nos preparar para a próxima partida”, disse o treinador.

SERTÃOZINHO

O técnico José Carlos Serrão ainda não sabe se vai poder contar com o retorno do atacante Danillo Bala, que desfalcou o Sertãozinho nas últimas partidas. A tendência, porém, é a manutenção do time que iniciou contra o São Bernardo.

Depois desse jogo, o Sertãozinho vai enfrentar Portuguesa (casa), Taubaté (casa) e Rio Claro (fora).