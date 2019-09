Suspeito de assassinato é preso em Cardoso

Na manhã desta segunda-feira (2), policiais Civis e Militares localizaram o suspeito de ter assassinado a facadas, Thiago Henrique de Souza, de 29 anos, após uma briga, numa lanchonete no bairro Vila Progresso, em Cardoso a 41,4 Km de Votuporanga.

De acordo com informações, os policiais foram informados de forma anônima que “Baianinho” estava na casa de um amigo. No local, ele foi detido e ao ser questionado, teria confessado o crime e contado que teria jogado a faca usada no assassinato nas águas do Rio Tomaizinho.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde é ouvido pela autoridade policial que terminará se ele ficará ou não, à disposição da Justiça. Até a publicação desta matéria, a faca não havia sido localizada.