PGR se manifesta a favor de Bolsonaro receber visita de Flávio

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) solicitaram na segunda-feira (5) ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o ex-presidente receba uma visita do filho.

Moraes enviou o pedido para manifestação da PGR antes de decidir se aprova a visita.

A defesa de Bolsonaro também pede que o regime normal de visitas do ex-presidente seja restabelecido.

Em 13 de julho, Moraes suspendeu a autorização para que Flávio fizesse visitas a Jair Bolsonaro por 90 dias. O prazo termina no domingo, 11 de outubro.

Nessa decisão, o ministro considerou que o senador desrespeitou a decisão que proibiu o ex-presidente de utilizar redes sociais após ler uma carta do pai durante uma transmissão em uma rede social. Por isso, vetou os encontros entre os dois.

Dias depois, em 17 de julho, Moraes manteve a prisão domiciliar do ex-presidente, mas determinou que ele não poderia receber visitas com finalidade “político-eleitoral” até o final das Eleições 2026.

Se Moraes negar o pedido principal, a defesa pede, de forma subsidiária, que Flávio possa fazer uma única visita ao pai antes do fim da suspensão.

O pedido da defesa de Jair foi apresentado um dia após Flávio avançar ao segundo turno da eleição presidencial, em que enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a manifestação da PGR, a decisão final cabe a Moraes.