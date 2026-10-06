Saev Ambiental reforça eficiência da rede de abastecimento com substituição de registros 

Substituição de registros será realizada nesta quarta-feira (7); normalização do fornecimento está prevista para ocorrer gradualmente até às 17h.

A Saev Ambiental realizará, nesta quarta-feira (7.out), a substituição de registros na rede de distribuição de água de Votuporanga. O serviço exigirá a interrupção temporária do abastecimento em uma região da cidade e integra as ações de manutenção voltadas à melhoria da eficiência e da segurança operacional do sistema.

A intervenção afetará a Avenida Anita Costa, entre as ruas São Paulo e José Abdo, além do quadrante delimitado pelas ruas Anita Costa, Olímpio Formenton, Minas Gerais e Bahia. Também serão impactadas as ruas e avenidas localizadas dentro desse perímetro e áreas adjacentes.

A previsão da autarquia é de que o abastecimento seja restabelecido gradativamente até às 17h, após a conclusão dos trabalhos e a retomada da pressão na rede.

A Saev orienta os moradores da região a utilizarem a água de forma consciente durante o período de manutenção e a se programarem para a interrupção temporária.

De acordo com o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Fukuoka, a substituição dos registros é necessária para aprimorar o funcionamento da rede de distribuição e garantir maior segurança e qualidade no abastecimento.

“Esse é um serviço importante para a manutenção e o aprimoramento da nossa rede de abastecimento. A substituição dos registros contribui para melhorar a eficiência operacional do sistema e nos permite oferecer um abastecimento cada vez mais seguro e confiável à população. Contamos com a compreensão dos moradores durante a execução dos trabalhos e reforçamos que essas intervenções são necessárias para garantir a qualidade dos serviços prestados pela Saev”, disse Marcelo.

A Saev Ambiental agradece a compreensão da população durante a execução do serviço.