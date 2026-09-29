Perseguição termina em capotamento, morte e apreensão de 25 kg de maconha em Catanduva 

Motorista de 25 anos fugiu de abordagem do TOR na Rodovia Washington Luís (SP-310), entrou em Catanduva e morreu após o carro capotar.

Uma tentativa de abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) terminou com a morte de um homem de 25 anos e a apreensão de 25,1 quilos de maconha, nesta segunda-feira (28.set), em Catanduva/SP.

Segundo a Polícia Rodoviária, as equipes suspeitaram da atitude do motorista de um Fiat/Siena preto que trafegava pelo km 388 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido norte.

Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e fugiu em alta velocidade, dando início a um acompanhamento que seguiu para a área urbana de Catanduva. Equipes do 30º BPM/I foram acionadas para prestar apoio.

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou. O condutor sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro de Catanduva, mas não resistiu.

O indivíduo foi identificado como Victor Luís dos Santos Barbiero.

Durante a vistoria no Fiat/Siena, os policiais encontraram 44 tabletes de maconha, que totalizaram 25,1 quilos.

Segundo a polícia, o motorista já possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas. O veículo, a ocorrência e a droga apreendida foram apresentadas à Polícia Civil de Catanduva para os procedimentos cabíveis.