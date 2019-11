LUTO! Familiares e corpo de Gugu Liberato chegam ao Brasil para velório e enterro

Familiares e corpo de Gugu Liberato chegam ao Brasil para velório e enterro.

O avião que trazia os familiares e o corpo do apresentador Gugu Liberato aterrissou na manhã desta quinta-feira, 28, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

A Receita Federal preparou um esquema especial para recepcionar a urna funerária e os parentes do comunicador que faleceu na última semana após sofrer um grave acidente em Orlando, nos Estados Unidos.

Após a passagem pela imigração e com o corpo liberado, todos sairão rumo a Assembleia Legislativa da capital paulista, local escolhido para o velório do artista que será aberto ao público a partir das 12 horas.

Já na sexta-feira, 29, o corpo de Gugu Liberato será encaminhado para o enterro que acontecerá no Cemitério Getsêmani, no Morumbi, zona Sul de São Paulo, onde a família do apresentador já possui um jazigo.