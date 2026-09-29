Idoso morre após ser atropelado por motocicleta em Araçatuba 

Edison Marques de Souza, de 62 anos, tentava atravessar a Avenida Dois de Dezembro quando foi atingido; motociclista sofreu ferimentos leves.

Um homem de 62 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na manhã desta terça-feira (29.set), na Avenida Dois de Dezembro, próximo ao cruzamento com a Rua Cornélio Pires, no bairro Ipanema, em Araçatuba/SP.

A vítima foi identificada como Edison Marques de Souza. Segundo informações colhidas no local, ele tentava atravessar a avenida quando foi atingido pela motocicleta, conduzida por um jovem de 20 anos.

O acidente ocorreu pouco depois das 8h, nas proximidades da Lagoa do Miguelão.

Com o impacto, Edison sofreu uma parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou manobras de reanimação, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

O motociclista foi parar no canteiro central e sofreu ferimentos leves. Ele relatou que não conseguiu frear a tempo ao se deparar com o pedestre atravessando a via.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.