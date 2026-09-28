Dois são presos e adolescente apreendido com drogas na Rodovia Péricles Bellini 

A Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, crack e “dry” em veículo abordado no trecho de Cardoso/SP; grupo teria saído de Votuporanga/SP.

Dois homens foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido após a Polícia Militar encontrar drogas em um veículo abordado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Cardoso/SP, noite do último sábado (26.set).

Segundo a PM, equipes do 16º BPM/I receberam uma denúncia de que três pessoas em atitude suspeita estariam seguindo de Votuporanga pela rodovia. O veículo foi localizado no km 155 e abordado pelos PMs.

Durante a vistoria, uma sacola foi encontrada no assoalho diante do banco do passageiro. Dentro estavam dois quilos de maconha, 519 gramas de cocaína, 320 gramas de crack e 100 gramas de “dry”.

Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 134 em dinheiro.

Os três ocupantes foram conduzidos à Central de Flagrantes de Votuporanga. O veículo utilizado pelo grupo também foi apreendido.

Após os procedimentos, dois adultos permaneceram presos e o adolescente foi apreendido, ficando à disposição da Justiça.