PM recupera arsenal utilizado em sequência de crimes na região 

Material foi apreendido em Jales/SP e inclui quatro armas de fogo longas, munições e pertences de vítimas de assalto a sítio.

Equipes do 1º Pelotão de Força Tática do 16º BPM/I localizaram, nesta segunda-feira (28.set), um arsenal escondido em uma área de seringal, no município de Jales/SP. O armamento, segundo a Polícia Militar, estava em posse de um grupo criminoso responsável por uma sequência de roubos na região.

De acordo com as investigações, parte das armas havia sido roubada da residência de um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), em Cardoso/SP. As armas passaram a ser usadas em assaltos, incluindo uma invasão a um sítio em Aparecida d’Oeste/SP, onde as vítimas foram rendidas e amarradas em um quarto, e uma ocorrência em Canaã Paulista/SP.

A localização do armamento ocorreu após a prisão de cinco suspeitos envolvidos. Na terça-feira da semana passada (22), a Força Tática prendeu quatro integrantes do grupo, enquanto o quinto envolvido foi localizado e preso pela Polícia Civil na sexta-feira (25).

Com as informações obtidas nas diligências, os policiais deslocaram-se até a área rural de Jales, nesta segunda-feira (28), e apreenderam quatro armas de fogo longas, uma espingarda de pressão, diversas munições e objetos roubados na propriedade rural de Aparecida d’Oeste.

Todo o material foi apresentado na Polícia Civil, que prossegue com as investigações para verificar o envolvimento do armamento em outros crimes no interior paulista.