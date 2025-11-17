Período de rematrículas para Educação Infantil e Ensino Fundamental é prorrogado 

Prazo segue até 19 de novembro; atendimento será realizado diretamente na escola do aluno.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, prorrogou o período de rematrículas para as creches da Educação Infantil e para as escolas de Ensino Fundamental. Quem perdeu o prazo inicial agora tem até 19 de novembro para garantir a vaga do aluno para o ano letivo de 2026.

Na Educação Infantil, as rematrículas poderão ser feitas entre os dias 17 e 19 de novembro.

No Ensino Fundamental, o atendimento ocorrerá apenas nos dias 17 e 19 de novembro, já que no dia 18 haverá aplicação da prova do Saresp, impossibilitando a realização das rematrículas.

Os pais ou responsáveis devem comparecer diretamente à unidade onde o aluno já estuda. A rematrícula é destinada às turmas do Berçário I, Berçário II, Maternal I, Maternal II e Pré I, além dos estudantes do Ensino Fundamental do 1º ao 4º ano.

A Secretaria reforça que a assinatura da rematrícula garante a continuidade da vaga para 2026 e também é uma oportunidade para atualizar os dados cadastrais, como endereço, telefones para contato e informações das pessoas autorizadas a retirar a criança da escola.

Após o período divulgado, não serão aceitas novas rematrículas. Caso o responsável perca o prazo, será necessário solicitar vaga diretamente na Secretaria da Educação apenas em 2026.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9750 ou presencialmente na Rua Pernambuco, nº 4.865, Patrimônio Novo.